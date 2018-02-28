Гаянэ Багдасарян с голой грудью призвала наслаждаться жизнью
Гаянэ Багдасарян с голой грудью, прикрытой рукой, призвала фанатов наслаждаться жизнью. Соответствующий пост модель опубликована в микроблоге Instagram.
На фото Багдасарян предстала в образе роковой соблазнительницы. Из одежды на модели виднелись прозрачные трусики из лоскутка черной ткани, акцентирующие внимание на пирсинге в пупке. Особый лоск снимку придали пышные губы звезды, накрашенные яркой помадой.
"Наслаждайтесь жизнью, иначе, зачем вы живете? Благодарите каждый день и научитесь прощать людей, лишний груз только тормозит ваши новые цели", - написала Багдасарян под снимком.
Пользователи в очередной раз восхитились красотой звезды, но только единицы обратили внимание на ее умные изречения.
Ранее Багдасарян оригинально поздравила мужчин с 23 февраля.
На фото Багдасарян предстала в образе роковой соблазнительницы. Из одежды на модели виднелись прозрачные трусики из лоскутка черной ткани, акцентирующие внимание на пирсинге в пупке. Особый лоск снимку придали пышные губы звезды, накрашенные яркой помадой.
"Наслаждайтесь жизнью, иначе, зачем вы живете? Благодарите каждый день и научитесь прощать людей, лишний груз только тормозит ваши новые цели", - написала Багдасарян под снимком.
Пользователи в очередной раз восхитились красотой звезды, но только единицы обратили внимание на ее умные изречения.
Ранее Багдасарян оригинально поздравила мужчин с 23 февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П