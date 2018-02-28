Сергей Лавров предупредил об угрозе биологического оружия
США блокирует выработку механизма по контролю за выполнением конвенции, которая предполагает запрещение использования биологического оружия. Об этом в рамках Конференции по разоружению заявил Сергей Лавров, глава российского МИДа.
По словам политика, своими действиями Штаты стремятся сформировать структуру биобезопасности, которая будет подконтрольна только американской стороне. Он считает, что не нужно забывать об угрозе биологического оружия, способного превзойти все известные способы уничтожения человека по смертоносному воздействию.
Лавров выразил надежду на то, что руководство США осознает свою ответственность за совершаемые действия.
По словам политика, своими действиями Штаты стремятся сформировать структуру биобезопасности, которая будет подконтрольна только американской стороне. Он считает, что не нужно забывать об угрозе биологического оружия, способного превзойти все известные способы уничтожения человека по смертоносному воздействию.
Лавров выразил надежду на то, что руководство США осознает свою ответственность за совершаемые действия.
Автор: Валерия Орлова