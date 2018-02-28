Sony Xperia XZ2 Compact: Snapdragon 845 и экран на 5 дюймов

Технические характеристики компактной версии почти во всем совпадают с особенностями основной вариации. Аппарат получил классический для бренда дизайн, обусловленный наличием нескольких инновационных решений, среди которых размещение камеры под сенсором отпечатка пальца, а не наоборот, как это делают другие компании. Кроме того, на передней части устройства имеется небольшая рамка вокруг экрана, которая защитит его от повреждений при падении на плоскую поверхность. Сам корпус выполнен из пластика высокого качества с напылением, не оставляющим на себе следы от пальцев.Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 845. Вместе с ним устанавливают оперативную память на 4 гигабайта. Специалисты отмечают, что данный тандем является оптимальным для выполнения базовых задач и даже применения тяжелых приложений различного типа. Размер внутренней памяти устройства составляет 64 гигабайта, чего вполне хватит для хранения фотографий и других личных данных. Для тех, кто хочет загружать на смартфон большое количество музыки, имеется возможность подключения внешнего накопителя объемом до 512 гигабайт.Аппарат имеет аккумулятор на 2,8 тысячи миллиампер часов, располагающий функциями быстрой и беспроводной зарядки. По автономности смартфон уступает своим китайским аналогам, но имеет стабильную батарею, не чувствительную к перепадам температур. Также представители компании пообещали, что девайс сможет работать даже под водой, имея степень защиты от влаги и пыли IP65/IP68. Среди явных недостатков сразу же бросается в глаза отсутствие стандартного разъема для наушников, который для многих современных пользователей является незаменимым. Для присоединения проводной гарнитуры придется приобретать дополнительный переходник, не имеющийся в базовом комплекте.Стоит более подробно рассказать о камере Xperia XZ2 Compact. Она имеет ряд отличий от основной модели. В частности, аппарат получил гибридный автофокус, более качественно и оперативно справляющийся с поставленными задачами. Есть специальный инфракрасный датчик для корректировки баланса белого цвета. Любителям видеосъемки понравится возможность снимать ролики в разрешении 4К HDR. Кроме того, аппарат записывает звук в формате стерео, что также сказывается на общем качестве получаемого контента.Аппарат располагает функцией Super Slow Motion. Она позволяет записывать видео с частотой в 960 кадров в секунду. Примечательно, что даже в последних моделях iPhone данная технология располагает значительно меньшим fps. Отличие обновленного Super Slow Motion в том, что теперь можно записывать видео с разрешением FullHD. Ранее пользователи могли рассчитывать только на ролики в формате HD.Xperia XZ2 Compact получила более современный дизайн, в отличие от предшественника. Заметно уменьшились рамки, благодаря чему экран теперь занимает три четверти площади передней панели. По словам разработчиков, таким методом они решили постепенно подойти к появлению безрамочных девайсов в будущих устройствах. Корпус Xperia XZ2 Compact защищен от пыли и влаги по современным стандартам, ввиду чего пользователи могут не переживать по поводу попадания воды внутрь корпуса.Далее стоит рассказать о нескольких недостатках. В смартфоне нет радио, что в современном мире не относится к недочетам, однако нуждается в упоминании. Емкость батареи 2870 миллиампер часов может показаться недостаточной для активного пользователя, но на самом деле ее вполне хватит на сутки работы девайса. Подобная особенность обусловлена наличием адаптивной операционной системы, которая дает возможность автоматически закрывать приложения, имеющиеся в фоновом режиме.Sony XZ2 Compact также отличается довольно приземленной ценой. В Европе он продается за 600 долларов, что является небольшой суммой для флагмана высшего класса. Кроме того, аппарат является аналогом американского iPhone SE, который совместил в себе компактный дизайн и топовые технические характеристики. Также он стал надежнее благодаря использованию качественного пластика. Эксперты отмечают, что девайс поддерживает функцию беспроводной зарядки даже при использовании материала, который в несколько раз прочнее стекла. Камера с возможностью записи FullHD видео с частотой 960 кадров в секунду является одним из главных преимуществ уникального девайса. В России аппарат появиться только в середине текущего года, но уже сейчас пользователи могут оформить предварительный заказ на официальном сайте производителя.