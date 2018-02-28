В Москве мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры
В Москве мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры, расположенной в доме на улице 6-я Радиальная. Сведения предоставил полковник МВД Юрий Титов.
Сообщается, прохожие, услышав выстрелы, вызвали полицию. Нарушитель общественного порядка задержан и доставлен в районное отделение. Мотивы его поступка установят во время допроса. Раненых и убитых нет.
Ранее аналогичный случай, но с одним пострадавшим, произошел в Свердловской области.
Сообщается, прохожие, услышав выстрелы, вызвали полицию. Нарушитель общественного порядка задержан и доставлен в районное отделение. Мотивы его поступка установят во время допроса. Раненых и убитых нет.
Ранее аналогичный случай, но с одним пострадавшим, произошел в Свердловской области.
Автор: Джанабилова Татьяна П