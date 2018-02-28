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Конфликт Милявской и Кипер набирает обороты: Лолита назвала оппонентку «конченым существом»
Конфликт между Лолитой Милявской и ее экс-сопродюсером Еленой Кипер продолжается. Еще в 2017 году женщины мирно общались, но не так давно их пути разошлись, и стали известны финансовые споры.

Конфликт Милявской и Кипер набирает обороты: Лолита назвала оппонентку «конченым существом»


Ранее в интернете появилась информация, что Милявская и Кипер не поделили авторские гонорары, и звезда собиралась судиться. Спор стал сопровождаться выпадами женщин в адрес друг друга.

Теперь же Лолита записала обращение в своем Instagram: «Я получила претензию от адвоката Кипер. Она требует убрать из соцсетей слова, сказанные мной о том, что «более наглого существа я не видела». Как я могла сказать такое об этой гениальной женщине! Они хотят, чтобы я удалила это высказывание. Это и правда не наглое существо. Оно конченое. Дальше пусть разбирается суд».

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 16:29
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