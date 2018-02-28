Актриса Елена Яковлева защищает своего сына-неформала
Известная российская актриса Елена Яковлева стала защищать своего 26-летнего сына-неформала, тело которого покрыто татуировками. Недавно молодой человек бросил обучение Британии и решил вернуться в Москву. Пока он не знает, в какой области себя реализовать.
Наследник Яковлевой делал татуировки в юности, выражая социальный протест. Сама же актриса заявила, что она выступает против такого способа, но, несмотря на это, продолжает любить своего сына, который, к слову, не пьёт, не курит и занимается спортом.
Молодой человек поставил маму в известность, когда захотел сделать первую татуировку в виде портрета Дика – собаки, которая жила в семье. Тогда Елена Яковлева очень удивилась, что такое вообще возможно. В результате на руке у ее сына появилось первое тату, которое она считает очень трогательным. Когда Яковлева спросила, болезненным ли является сам процесс, молодой человек дал положительный ответ.
Наследник Яковлевой делал татуировки в юности, выражая социальный протест. Сама же актриса заявила, что она выступает против такого способа, но, несмотря на это, продолжает любить своего сына, который, к слову, не пьёт, не курит и занимается спортом.
Молодой человек поставил маму в известность, когда захотел сделать первую татуировку в виде портрета Дика – собаки, которая жила в семье. Тогда Елена Яковлева очень удивилась, что такое вообще возможно. В результате на руке у ее сына появилось первое тату, которое она считает очень трогательным. Когда Яковлева спросила, болезненным ли является сам процесс, молодой человек дал положительный ответ.
Автор: Валерия Орлова