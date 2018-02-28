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Михаил Гуцериев стал автором стихов для хита Евгения Григорьева «Только так»
Поклонники творчества известного шансонье и лауреата музыкальных премий Евгения Григорьева получили от него замечательный подарок в виде новой песни «Только так». Интересно, что стихи для этой композиции написал российский поэт Михаил Гуцериев.
Михаил Гуцериев стал автором стихов для хита Евгения Григорьева «Только так»

В комментарии к событию Евгений Григорьев напомнил общественности, что это уже второй успешный опыт совместной работы с Михаилом Гуцериевым. В предыдущий раз они сотрудничали в апреле 2016 года, когда свет увидела песня «Цвет Шафрана». Ее ждал впечатляющий успех среди слушателей, и в связи с этим исполнитель поет песню на всех своих концертах. Евгений Григорьев выразил уверенность в том, что и «Только так» обретет культовый статус среди российских меломанов, в чем убеждают проникновенные стихи Михаила Гуцериева.

Автор: Роман
Сегодня, 14:40
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