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В Мурманской области уголовное дело задушенной женщины передано военным
В городе Полярном Мурманской области дело задушенной 44-летней женщины передано военным. Сведения предоставили в пресс-службе краевого СКР.

В Мурманской области уголовное дело задушенной женщины передано военным


«Я подтверждаю, что расследование уголовного дела передано в ВСУ. Другая информация не подлежит разглашению», - рассказала Ксения Кошелюк, старший помощник комитета.

Напомним, тело женщины прохожие нашли 26 февраля под окнами жилого дома. Криминалисты сразу определили следы удушья. 32-летнего подозреваемого удалось задержать.

Ранее в Мурманске жена кастрюлей избила мужа.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:25
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