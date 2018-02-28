В Мурманской области уголовное дело задушенной женщины передано военным
В городе Полярном Мурманской области дело задушенной 44-летней женщины передано военным. Сведения предоставили в пресс-службе краевого СКР.
«Я подтверждаю, что расследование уголовного дела передано в ВСУ. Другая информация не подлежит разглашению», - рассказала Ксения Кошелюк, старший помощник комитета.
Напомним, тело женщины прохожие нашли 26 февраля под окнами жилого дома. Криминалисты сразу определили следы удушья. 32-летнего подозреваемого удалось задержать.
Ранее в Мурманске жена кастрюлей избила мужа.
«Я подтверждаю, что расследование уголовного дела передано в ВСУ. Другая информация не подлежит разглашению», - рассказала Ксения Кошелюк, старший помощник комитета.
Напомним, тело женщины прохожие нашли 26 февраля под окнами жилого дома. Криминалисты сразу определили следы удушья. 32-летнего подозреваемого удалось задержать.
Ранее в Мурманске жена кастрюлей избила мужа.
Автор: Джанабилова Татьяна П