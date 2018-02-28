Под Челябинском многодетная мать задушила новорожденного сына
В Снежинске (под Челябинском) 43-летняя многодетная мать задушила нежеланного новорожденного сына. Сведения предоставили в областном СКР.
Сообщается, женщина, у которой уже было четверо детей, из-за отказа медиков не смогла прибегнуть к медикаментозному прерыванию беременности, поэтому скрывала свое положение от родных и 47-летнего супруга. В январе она родила дома, перерезала пуповину и перекрыла младенцу доступ кислорода, зажав нос и рот. Тело злоумышленница предоставила врачам, сказав, что сын родился мертвым.
Экспертиза постановила, что смерть наступила от механической асфиксии в течение 10 минут после рождения. Состояние женщины психологи назвали психо-физическим стрессом, вызванным родовспоможением. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области.
Сообщается, женщина, у которой уже было четверо детей, из-за отказа медиков не смогла прибегнуть к медикаментозному прерыванию беременности, поэтому скрывала свое положение от родных и 47-летнего супруга. В январе она родила дома, перерезала пуповину и перекрыла младенцу доступ кислорода, зажав нос и рот. Тело злоумышленница предоставила врачам, сказав, что сын родился мертвым.
Экспертиза постановила, что смерть наступила от механической асфиксии в течение 10 минут после рождения. Состояние женщины психологи назвали психо-физическим стрессом, вызванным родовспоможением. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области.
Автор: Джанабилова Татьяна П