Конституционный суд Украины признал, что закон о статусе русского языка не соответствует Конституции
В Конституционном суде Украине признали, что закон об основах государственной языковой политики полностью не соответствует Конституции страны. В документе русский язык имел статус регионального. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Верховная Рада приняла соответствующий закон летом 2012 года. В нем украинский язык считался государственным, но в то же время документ предусматривал свободное применение региональных языков на тех территориях, где хотя бы 10% населения говорит на русском и других языках.
Проект закона о признании данного решения недействительным был внесен в Верховную Раду четыре года назад, но его утвердили только сейчас.
Верховная Рада приняла соответствующий закон летом 2012 года. В нем украинский язык считался государственным, но в то же время документ предусматривал свободное применение региональных языков на тех территориях, где хотя бы 10% населения говорит на русском и других языках.
Проект закона о признании данного решения недействительным был внесен в Верховную Раду четыре года назад, но его утвердили только сейчас.
Автор: Валерия Орлова