В подмосковном Ступино найден труп мужчины с пулевым ранением головы
В подмосковном Ступино правоохранителями был обнаружен труп мужчины 1965 г.р. Причиной смерти стало пулевое ранение головы. Как смогли выяснить полицейские, в квартире дома по ул. Служебная находились двое мужчин: жертва и молодой человек 1984 г.р.
Они поссорились, вследствие чего 34-летний мужчина взял двуствольное ружье и выстрелил знакомому в голову. От полученной травмы пострадавший умер на месте.
Что именно стало причиной возникшего конфликта, пока не понятно. Обвиняемый доставлен в отдел полиции, продолжается проверка обстоятельств убийства.
Они поссорились, вследствие чего 34-летний мужчина взял двуствольное ружье и выстрелил знакомому в голову. От полученной травмы пострадавший умер на месте.
Что именно стало причиной возникшего конфликта, пока не понятно. Обвиняемый доставлен в отдел полиции, продолжается проверка обстоятельств убийства.
Автор: Дрокина Татьяна