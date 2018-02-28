Диетологи составили топ-7 полезных продуктов для здорового завтрака
Утром человек получает от еды энергию, белки, углеводы, клетчатку, питательные вещества и жиры, которые не откладываются в проблемных зонах. Несмотря на это, женщины пропускают самый важный прием пищи. Диетологи изучили проблемы и составили топ-7 полезных продуктов для здорового завтрака.
Идеальным продуктом для завтрака могут стать яйца, богатые белком, железом, витамином А. Не повредят фигуре и каши, дополненные молоком или сухофруктами. Отказываться от ржаного хлеба по утрам не стоит, поскольку можно лишить организм полезных микроэлементов.
Для восполнения дефицита кальция и белка предлагается употреблять молочные продукты и сыры, которые отлично сочетаются с овощами и фруктами. Лучше всего выбрать нормализующие пищеварение ряженку, кефир, йогурт. Дальше по списку идет диетическое куриное мясо, грейпфрут, способный расщеплять жиры, мед, уничтожающий вирусы и бактерии.
Ранее ученые назвали не подходящие для завтрака продукты.
Идеальным продуктом для завтрака могут стать яйца, богатые белком, железом, витамином А. Не повредят фигуре и каши, дополненные молоком или сухофруктами. Отказываться от ржаного хлеба по утрам не стоит, поскольку можно лишить организм полезных микроэлементов.
Для восполнения дефицита кальция и белка предлагается употреблять молочные продукты и сыры, которые отлично сочетаются с овощами и фруктами. Лучше всего выбрать нормализующие пищеварение ряженку, кефир, йогурт. Дальше по списку идет диетическое куриное мясо, грейпфрут, способный расщеплять жиры, мед, уничтожающий вирусы и бактерии.
Ранее ученые назвали не подходящие для завтрака продукты.
Автор: Джанабилова Татьяна П