СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Глава Украины Петр Порошенко владел не только всем известной кондитерской фабрикой Roshen, находящейся в городе Липецк, но и другими предприятиями, расположенными в России. В расследовании телеканала «1+1» отмечается, что организации функционируют и сегодня.
По имеющимся данным, во владении Порошенко находится предприятие, занимающееся производством крахмала в Липецкой области. Также ему принадлежит компания, ориентированная на выращивание и продажу зерна. СМИ отмечают, что в 2015 году предприятия принесли украинскому президенту доход в размере 700 тысяч долларов.
По информации украинских журналистов, эти юридические лица продолжают функционировать. В администрации президента рассказали, что Порошенко не занимается бизнесом на территории РФ.
По имеющимся данным, во владении Порошенко находится предприятие, занимающееся производством крахмала в Липецкой области. Также ему принадлежит компания, ориентированная на выращивание и продажу зерна. СМИ отмечают, что в 2015 году предприятия принесли украинскому президенту доход в размере 700 тысяч долларов.
По информации украинских журналистов, эти юридические лица продолжают функционировать. В администрации президента рассказали, что Порошенко не занимается бизнесом на территории РФ.
Автор: Валерия Орлова