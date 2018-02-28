Ученые открыли стволовые клетки двойного действия
Ученые из лаборатории Университета Квинсленда (Австралия) открыли стволовые клетки двойного действия, способные порождать клетки с кровеносными сосудами. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Биологи выделили эндотелиальные клетки-предшественники из плаценты. За основу взял материал, необходимый для формирования кровеносных сосудов. При выращивание тестового образца в пробирке оказались и мезенхимные клетки, необходимые для образования липоцитов, хрящей и костей. Новый тип получил название мезо-эндотелиальный.
Ученые считают, что двойные стволовые клетки могут использоваться для восстановления сосудов и сломанных костей, используя при этом только окружающие ткани. Сейчас сложность заключается в методе хранения образцов.
Ранее стволовые клетки вырастили из кислоты.
Биологи выделили эндотелиальные клетки-предшественники из плаценты. За основу взял материал, необходимый для формирования кровеносных сосудов. При выращивание тестового образца в пробирке оказались и мезенхимные клетки, необходимые для образования липоцитов, хрящей и костей. Новый тип получил название мезо-эндотелиальный.
Ученые считают, что двойные стволовые клетки могут использоваться для восстановления сосудов и сломанных костей, используя при этом только окружающие ткани. Сейчас сложность заключается в методе хранения образцов.
Ранее стволовые клетки вырастили из кислоты.
Автор: Джанабилова Татьяна П