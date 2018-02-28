Биологи нашли связь между обонянием и политическими идеалами людей
Биологи из университета Стокгольма обнаружили прямую связь между обонянием и политическими идеалами. Ученые сообщают, что острота реакции человека на запах пота окружающих повышает склонность к поддержке авторитарного режима правления.
«Мы не всегда сообщаем о заложенности таких предпочтений на биологическом уровне. Как показали последние эксперименты и наблюдения, контакты либералов и сторонников авторитаризма нередко провоцируют смену позиций после получения новой информации», — отметил Йонас Олофссон, один из авторов исследования.
В течение последних лет психологи, нейрофизиологи и биологи выявили большое количество намеков связь социальных предпочтений людей с функционированием их органов чувств и эволюционных процессов. За последние 2 года они продемонстрировали, что люди склонны проявлять больше доверия высоким лидерам со светлой кожей при кризисе, нежели остальным политикам.
Ученые нашли еще один необычный пример воздействия особенностей функционирования органов чувств и мозга на поведение респондентов в социуме. Для этого они фиксировали реакцию порядка 200 добровольцев на запахи мочи, пота, а также прочих телесных выделений. После этого они изучили их политические предпочтения с помощью соцопросов. По итогам сопоставления реакции человека с политически предпочтениями была обнаружена указанная закономерность.
Само наличие такой связи, уверены ученые, указывает на склонность к авторитаризму и либерализму биологической предрасположенности. Сильная реакция отвращения, вызванная запахами пота либо экскрементов, могла обеспечить защиту от эпидемий и опасных болезней. Данная реакция и связанные эмоции стали влиять на прочие аспекты жизни людей, включая политику. В результате появились тенденции консерватизма и авторитаризма. В дальнейшем ученые намерены подробнее изучить данные реакции и понять влияние запахов на подсознательную реакцию человека к носителям иных идей.
«Мы не всегда сообщаем о заложенности таких предпочтений на биологическом уровне. Как показали последние эксперименты и наблюдения, контакты либералов и сторонников авторитаризма нередко провоцируют смену позиций после получения новой информации», — отметил Йонас Олофссон, один из авторов исследования.
В течение последних лет психологи, нейрофизиологи и биологи выявили большое количество намеков связь социальных предпочтений людей с функционированием их органов чувств и эволюционных процессов. За последние 2 года они продемонстрировали, что люди склонны проявлять больше доверия высоким лидерам со светлой кожей при кризисе, нежели остальным политикам.
Ученые нашли еще один необычный пример воздействия особенностей функционирования органов чувств и мозга на поведение респондентов в социуме. Для этого они фиксировали реакцию порядка 200 добровольцев на запахи мочи, пота, а также прочих телесных выделений. После этого они изучили их политические предпочтения с помощью соцопросов. По итогам сопоставления реакции человека с политически предпочтениями была обнаружена указанная закономерность.
Само наличие такой связи, уверены ученые, указывает на склонность к авторитаризму и либерализму биологической предрасположенности. Сильная реакция отвращения, вызванная запахами пота либо экскрементов, могла обеспечить защиту от эпидемий и опасных болезней. Данная реакция и связанные эмоции стали влиять на прочие аспекты жизни людей, включая политику. В результате появились тенденции консерватизма и авторитаризма. В дальнейшем ученые намерены подробнее изучить данные реакции и понять влияние запахов на подсознательную реакцию человека к носителям иных идей.
Автор: Валерий Антонов