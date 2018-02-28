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От холодов в Западной Европе умерло 10 человек
В период с 19 по 25 февраля Западная Европа страдала от непривычных для нее холодов и снегопадов. В нескольких государствах очень низкие температуры даже привели к гибели местных жителей.

От холодов в Западной Европе умерло 10 человек


За три последних дня в Европе от морозов пострадали 10 человек: четыре из них были гражданами Польши, три проживали во Франции, а еще три – в Литве, сообщает "Мир Новостей". Власти пострадавших от похолодания государств решили принять меры для борьбы со столь серьезными последствиями погодных условий. Например, во Франции власти 5 тысячам бездомных предоставили временные укрытия, а также ввели в действие план «мороз». Великобритания отменила сотни железнодорожных и авиа-рейсов, а людей предупредили об опасности для жизни из-за ухудшения погоды.

Засыпало снегом даже Италию и Испанию. Из-за неготовности инфраструктуры отдельных городов к подобным условиям, в них закрыли учебные заведения, а общественный транспорт ходит с перебоями.

Аномальные по меркам европейских стран холода пришли в некоторые государства из Сибири. Журналисты назвали такую погоду «зверем с востока».

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 15:40
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