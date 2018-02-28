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Ученые: Tesla Roadster может занести на Марс земные бактерии
Ученые из Университета Пердью (Индиана) считают, что автомобиль Tesla Roadster, разработанный компанией Илона Маска, может занести на Марс земные бактерии. Скорее всего, они со временем заполнят Красную Планету.

Ученые: Tesla Roadster может занести на Марс земные бактерии


На сайте учебного заведения опубликовано заявление, в котором говорится, что сотрудники отдела по планетарной защите NASA делают стерильными любые аппараты, отправляющиеся на другие небесные тела. Что касается Tesla Roadster, то он должен остаться в космическом пространстве, его посадка не планировалась, поэтому никакие процедуры по очистке не проводились.

«Если бы даже аппарат был стерильным снаружи, то двигатель мог быть грязным. Никакие машины не собираются в чистоте. Кроме этого, существует большая разница между стерильностью и чистотой», - заявили научные сотрудники.

По словам ученых, приземление аппарата на Марс является маловероятным, хотя Красная планета находится на его пути.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:37
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