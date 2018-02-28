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AliExpress отправил туляку посылку на адрес «забили до смерти цыгана»
Крупнейший поставщик китайских товаров AliExpress отправил туляку посылку с рыбацкими принадлежностями на адрес «забили до смерти цыгана». Сведения предоставил Telegram-канал Mash.

AliExpress отправил туляку посылку на адрес «забили до смерти цыгана»


Посылка долго не приходила, поэтому мужчина попытался выяснить причину у продавца. При сверке адреса выяснилось, что товар отправлен на несуществующую улицу. Скорее всего, проблема в многошаговом переводе, сделанным пользователем приложения во время заполнения профиля.

AliExpress не первый раз допускает такую оплошность. На аналогичный адрес жителю Тульской области отправили чехол для телефона.

Ранее сообщалось о запуске в РФ бюджетной площадки от AliExpress.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:38
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