AliExpress отправил туляку посылку на адрес «забили до смерти цыгана»
Крупнейший поставщик китайских товаров AliExpress отправил туляку посылку с рыбацкими принадлежностями на адрес «забили до смерти цыгана». Сведения предоставил Telegram-канал Mash.
Посылка долго не приходила, поэтому мужчина попытался выяснить причину у продавца. При сверке адреса выяснилось, что товар отправлен на несуществующую улицу. Скорее всего, проблема в многошаговом переводе, сделанным пользователем приложения во время заполнения профиля.
AliExpress не первый раз допускает такую оплошность. На аналогичный адрес жителю Тульской области отправили чехол для телефона.
Ранее сообщалось о запуске в РФ бюджетной площадки от AliExpress.
Посылка долго не приходила, поэтому мужчина попытался выяснить причину у продавца. При сверке адреса выяснилось, что товар отправлен на несуществующую улицу. Скорее всего, проблема в многошаговом переводе, сделанным пользователем приложения во время заполнения профиля.
AliExpress не первый раз допускает такую оплошность. На аналогичный адрес жителю Тульской области отправили чехол для телефона.
Ранее сообщалось о запуске в РФ бюджетной площадки от AliExpress.
Автор: Джанабилова Татьяна П