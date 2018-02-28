Эксперты выяснили, сколько свободных денег остается у населения РФ
Объём свободной денежной массы, остававшийся у россиян в 2017 году, возрос, были установлены рекордные показатели. Свободными называют средства, направляемые на развлечения и дополнительные покупки, об этом сообщает «Мир новостей».
Социологи из «Ромира» проинформировали, что в 2008 году в семейных бюджетах российского населения суммарно оставались свободными не менее 10,3 тыс. рублей ежемесячно. На протяжении прошедшего года данный показатель был зафиксирован на рекордном значении, произошёл рост до 18,4 тыс. рублей. Вместе с тем эксперты заявляют, что в сегменте покупательной способности свободных денег наиболее удачным годом для российского населения следует признать 2014-й.
Наряду с этим указывается, что высокие показатели в сфере увеличения свободных денег были отмечены в 2008-м, а также в 2013 году. В указанные периоды сложилась устойчивая тенденция в сегменте заметного роста свободной денежной массы
Социологи из «Ромира» проинформировали, что в 2008 году в семейных бюджетах российского населения суммарно оставались свободными не менее 10,3 тыс. рублей ежемесячно. На протяжении прошедшего года данный показатель был зафиксирован на рекордном значении, произошёл рост до 18,4 тыс. рублей. Вместе с тем эксперты заявляют, что в сегменте покупательной способности свободных денег наиболее удачным годом для российского населения следует признать 2014-й.
Наряду с этим указывается, что высокие показатели в сфере увеличения свободных денег были отмечены в 2008-м, а также в 2013 году. В указанные периоды сложилась устойчивая тенденция в сегменте заметного роста свободной денежной массы
Автор: Семен Зайцев