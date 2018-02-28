Porsche создал «виртуальную» инструкцию по автомобилю Mission E
Автоконцерн Porsche создал «виртуальную» инструкцию по автомобилю Mission E, позволяющую водителям разобраться в сложных системах. Сведения предоставил портал Moto1.
VR-помощник пригодится работникам служб и цехов, поскольку спортивная новинка сложна для понимания в технологическом плане. Наглядное пособие облегчит знакомство с Mission E. Официально представленный автомобиль поступит в продажу в конце следующего года. Сейчас Porsche Mission E выставляется на автошоу, чтобы потенциальные покупатели смогли рассмотреть его со всех сторон.
«Новые технологии предоставляют неограниченные возможности обучения. Очки наглядно демонстрируют скрытые способности автомобиля и его технические нюансы. Конечно, пособие не заменит реального знакомства с машиной, но позволит составить о ней представление», - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о тракторе Porsche, выставленном на торги.
VR-помощник пригодится работникам служб и цехов, поскольку спортивная новинка сложна для понимания в технологическом плане. Наглядное пособие облегчит знакомство с Mission E. Официально представленный автомобиль поступит в продажу в конце следующего года. Сейчас Porsche Mission E выставляется на автошоу, чтобы потенциальные покупатели смогли рассмотреть его со всех сторон.
«Новые технологии предоставляют неограниченные возможности обучения. Очки наглядно демонстрируют скрытые способности автомобиля и его технические нюансы. Конечно, пособие не заменит реального знакомства с машиной, но позволит составить о ней представление», - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о тракторе Porsche, выставленном на торги.
Автор: Джанабилова Татьяна П