Водитель Uber создал плейлисты для разных категорий пассажиров и стал звездой Twitter
Водитель Uber представил плейлисты для различных категорий пассажиров и оказался звездой Twitter. Водитель из США получил популярность в соцсетях за счет подготовки музыки для разных групп пассажиров.
Клиенты оказались весьма признательны за подобную заботу таксиста и регулярно оставляют для него положительные отзывы. Сам водитель отметил, что верным образом выбранные композиции в такси представляют собой важную составляющую комфорта клиентов.
Таким образом, к составлению список он подошел не креативно, и достаточно серьезно. В автомобиле имеются подборки для хипстеров, молодых клиентов, темнокожих пассажиров, любителей рэпа и любителей прочих видов музыки. В соцсети Twitter сообщения воителя отметили почти 60 тысячами ретвитов. Пост собрал более 254 тысяч отметок «Нравится».
Клиенты оказались весьма признательны за подобную заботу таксиста и регулярно оставляют для него положительные отзывы. Сам водитель отметил, что верным образом выбранные композиции в такси представляют собой важную составляющую комфорта клиентов.
Таким образом, к составлению список он подошел не креативно, и достаточно серьезно. В автомобиле имеются подборки для хипстеров, молодых клиентов, темнокожих пассажиров, любителей рэпа и любителей прочих видов музыки. В соцсети Twitter сообщения воителя отметили почти 60 тысячами ретвитов. Пост собрал более 254 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов