На перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга
На перевале Дятлова во время совершения одиночного похода пропал турист из Екатеринбурга. Сообщается, что связь с ним пропала три недели тому назад.
Родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд, чтобы его представители помогли найти мужчину. Более подробная информация об инциденте не сообщается. Перевал Дятлова находится в северной части Урала между безымянной высотой 905 и горой Холатчахль. Своё название он получил в честь туристической группы, руководителем которой выступал Игорь Дятлов. Все ее девять участников погибли в 1959 году при странных обстоятельствах.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что один из туристов мог остаться жив. Предполагается, что он живет в Израиле.
Родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд, чтобы его представители помогли найти мужчину. Более подробная информация об инциденте не сообщается. Перевал Дятлова находится в северной части Урала между безымянной высотой 905 и горой Холатчахль. Своё название он получил в честь туристической группы, руководителем которой выступал Игорь Дятлов. Все ее девять участников погибли в 1959 году при странных обстоятельствах.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что один из туристов мог остаться жив. Предполагается, что он живет в Израиле.
Автор: Валерия Орлова