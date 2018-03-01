AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных смартфонов на Android
AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных смартфонов, работающих на базе ОС Android. При составлении рейтинга не учитывались модели, представленные в Барселоне, на MWC-2018.
Huawei Mate 10 Pro, набравший 214 580 баллов, стал абсолютным лидером. На втором и третьем месте расположились Mate 10 (212 841 баллов) и Honor V10 (212 557 баллов). Все устройства работают на базе чипсета Kirin 970.
В следующую тройку вошли два представителя OnePlus – 5 (212 292) и 5T (210 134), а также Nubia Z17 ZTE с 208 922 баллами. Остальные места распределили между собой следующие смартфоны: Xiaomi Mi6 Mi Mix 2, Galaxy Note 8, Galaxy S8+.
Ранее в Сети появился список топовых смартфонов по версии AnTuTu.
Huawei Mate 10 Pro, набравший 214 580 баллов, стал абсолютным лидером. На втором и третьем месте расположились Mate 10 (212 841 баллов) и Honor V10 (212 557 баллов). Все устройства работают на базе чипсета Kirin 970.
В следующую тройку вошли два представителя OnePlus – 5 (212 292) и 5T (210 134), а также Nubia Z17 ZTE с 208 922 баллами. Остальные места распределили между собой следующие смартфоны: Xiaomi Mi6 Mi Mix 2, Galaxy Note 8, Galaxy S8+.
Ранее в Сети появился список топовых смартфонов по версии AnTuTu.
Автор: Джанабилова Татьяна П