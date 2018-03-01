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Apple запатентовала ноутбук с OLED-дисплеем вместо клавиатуры
Недавно компания Apple изменила дизайн своих компьютеров MacBook Pro, разместив небольшую сенсорную OLED-панель Touch Bar в верхней части клавиатуры. Теперь купертиновцы планируют развить свою задумку в новом патенте. Он предполагает, что OLED-дисплей заменит всю клавиатуру.

Apple запатентовала ноутбук с OLED-дисплеем вместо клавиатуры


Патент первым заметил портал Patently Apple. Он сообщает о двух версиях ноутбука. Скорее всего, первая будет представлять собой MacBook, в котором два дисплея являются частью единого устройства и соединяются с помощью шарнирного механизма. По имеющимся данным, вторая версия – сенсорная клавиатура, предлагающаяся в качестве аксессуара.

Отмечается, что соответствующий патент был зарегистрирован в 2015 году, но его одобрили только сейчас. Пока речь идет только о задумке, никто не знает, выпустит ли компания Apple подобное устройство.

Ранее издание «Актуальные» новости» сообщало, что купертиновцы намерены открыть сеть медицинских клиник для своих сотрудников и их семей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 00:30
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