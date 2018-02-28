Легендарный телефон Motorola Razr может получить сгибающийся дисплей
Компания-производитель может укомплектовать Motorola Razr сгибающимся дисплеем. Речь идет о модели V3, уточняют СМИ со ссылкой на слова Яна Юаньцина, члена дирекции марки Lenovo.
Топ-менеджер во время общения с журналистами в рамках MWC-2018 намекнул, что компания не отказывается от идеи повторного выпуска на рынок бренда Razr. Один из присутствующих на выставке журналистов спросил, какова вероятность производства новинки в рамках этой линейки.
Юаньцин ответил, что подобная вероятность имеется, однако добавил, что смартфон могут оснастить сгибающимся дисплеем.
«При развитии новых технологий, включая сгибающиеся дисплеи, вы можете увидеть в наших смартфонах достаточно большое количество инновацией. Поэтому, надеюсь, упомянутое вами устройство будет создано и презентовано в ближайшее время», - отметил представитель дирекции Lenovo.
Топ-менеджер во время общения с журналистами в рамках MWC-2018 намекнул, что компания не отказывается от идеи повторного выпуска на рынок бренда Razr. Один из присутствующих на выставке журналистов спросил, какова вероятность производства новинки в рамках этой линейки.
Юаньцин ответил, что подобная вероятность имеется, однако добавил, что смартфон могут оснастить сгибающимся дисплеем.
«При развитии новых технологий, включая сгибающиеся дисплеи, вы можете увидеть в наших смартфонах достаточно большое количество инновацией. Поэтому, надеюсь, упомянутое вами устройство будет создано и презентовано в ближайшее время», - отметил представитель дирекции Lenovo.
Автор: Валерий Антонов