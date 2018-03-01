Ученые: Космонавты могут заносить на Землю инопланетные вирусы
Ученые NASA озаботились безопасностью планеты Земля. Они считают, что космонавтами на нее могут заноситься всевозможные инопланетные вирусы. Это микроорганизмы с Энцелада.
На спутнике Сатурна может существовать жизнь. Данная планета обладает довольно высокой гидротермальной активностью. Есть версия, что там извергается пар и частицы ледяного океана, находящегося под поверхностью объекта. Мнение о том, что на отдельных спутниках крупных планет могут быть моря и океаны, популярно сегодня, но проверить его пока не является возможным.
Что касается Энцелада, ситуация здесь понятнее, ведь речь идет о гидротермальной активности. Ученые полагают, что в шлейфе могут быть микроорганизмы, диоксид кремния, газы, моноксид и двуокись углерода. На Земле такие вещества производят самостоятельно, используя для роста.
Так как на спутнике Сатурна есть подповерхностный океан, там может быть и жизнь. Энцелад является основным кандидатом среди объектов, на которых могут существовать внеземные формы. Астрономы не знают точно, могло ли там зародиться нечто большее, чем примитивные организмы, но даже их можно переносить в космосе. Причем через астронавтов они достигать поверхности Земли. Таким образом, на планету попадают разные инопланетные вирусы.
На спутнике Сатурна может существовать жизнь. Данная планета обладает довольно высокой гидротермальной активностью. Есть версия, что там извергается пар и частицы ледяного океана, находящегося под поверхностью объекта. Мнение о том, что на отдельных спутниках крупных планет могут быть моря и океаны, популярно сегодня, но проверить его пока не является возможным.
Что касается Энцелада, ситуация здесь понятнее, ведь речь идет о гидротермальной активности. Ученые полагают, что в шлейфе могут быть микроорганизмы, диоксид кремния, газы, моноксид и двуокись углерода. На Земле такие вещества производят самостоятельно, используя для роста.
Так как на спутнике Сатурна есть подповерхностный океан, там может быть и жизнь. Энцелад является основным кандидатом среди объектов, на которых могут существовать внеземные формы. Астрономы не знают точно, могло ли там зародиться нечто большее, чем примитивные организмы, но даже их можно переносить в космосе. Причем через астронавтов они достигать поверхности Земли. Таким образом, на планету попадают разные инопланетные вирусы.
Автор: Дрокина Татьяна