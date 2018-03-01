Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Наука

Ученые: Космонавты могут заносить на Землю инопланетные вирусы
Ученые NASA озаботились безопасностью планеты Земля. Они считают, что космонавтами на нее могут заноситься всевозможные инопланетные вирусы. Это микроорганизмы с Энцелада.

Ученые: Космонавты могут заносить на Землю инопланетные вирусы


На спутнике Сатурна может существовать жизнь. Данная планета обладает довольно высокой гидротермальной активностью. Есть версия, что там извергается пар и частицы ледяного океана, находящегося под поверхностью объекта. Мнение о том, что на отдельных спутниках крупных планет могут быть моря и океаны, популярно сегодня, но проверить его пока не является возможным.

Что касается Энцелада, ситуация здесь понятнее, ведь речь идет о гидротермальной активности. Ученые полагают, что в шлейфе могут быть микроорганизмы, диоксид кремния, газы, моноксид и двуокись углерода. На Земле такие вещества производят самостоятельно, используя для роста.

Так как на спутнике Сатурна есть подповерхностный океан, там может быть и жизнь. Энцелад является основным кандидатом среди объектов, на которых могут существовать внеземные формы. Астрономы не знают точно, могло ли там зародиться нечто большее, чем примитивные организмы, но даже их можно переносить в космосе. Причем через астронавтов они достигать поверхности Земли. Таким образом, на планету попадают разные инопланетные вирусы.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 01:30
Читайте также
Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге
В Исландии заработал банкомат обмена наличных на
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 07:42 Евгения Цыганова увидели в компании Юлии Снегирь
01.03, 07:20 Супруга Пелагеи застали за поцелуем с незнакомкой на
01.03, 07:00 Владимир Винокур примет участие в телепередаче «Секрет
01.03, 06:31 Funcom анонсировала пошаговую стратегию с гуманоидными
01.03, 06:02 Компания Porsche выбрала пять самых легких спорткаров в
01.03, 05:30 Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих
01.03, 05:02 Bentley анонсировала презентацию новой модели в Женеве
01.03, 04:30 Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге российский
01.03, 04:01 Автомобили проекта «Кортеж» можно будет купить в трех
01.03, 03:30 Пилоты самолета ВВС США ослепли и замерзли на высоте
01.03, 03:01 Премиальный внедорожник DS7 Crossback добрался до
01.03, 02:30 СМИ составили список критикующих Россию актеров
01.03, 02:00 "Судьба человека": Елена Валюшкина рассказала о сложной
01.03, 01:30 Ученые: Космонавты могут заносить на Землю инопланетные
01.03, 01:00 AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных
01.03, 00:30 Apple запатентовала ноутбук с OLED-дисплеем вместо
28.02, 23:58 Биологи нашли связь между обонянием и политическими
28.02, 23:40 Ученые открыли стволовые клетки двойного действия
28.02, 23:22 Xbox One X подарит новую жизнь второму «Ведьмаку»
28.02, 23:00 Разработчики игры Metro Exodus разрушили