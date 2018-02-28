Hyundai впервые вывел на тесты новый полноразмерный внедорожник
Автоконцерн Hyundai впервые вывел на тесты новый полноразмерный внедорожник. Автомобиль создан, чтобы конкурировать с Ford Expedition и Chevrolet Suburban.
Внешне машина, скрытая под камуфляжную пленку, не похожа на Santa Fe и Santa Fe XL, представленные корейским производителем на днях. Скорее всего, перед корреспондентами оказалось совсем новой творение, способное вместить до 8 пассажиров. Вседорожник может стать модернизированной версией KIA Telluride, которая тоже выведена на тесты. Эксперты предрекают модели видоизмененный кузов и стильный дизайн.
Hyundai, сконструированный на новой базе, обзаведется силовой установкой V6 объемом на 3,3 литра, генерирующую отдачу в 290 «лошадей». Допускается выход гибридной модели с отдачей в 400 л.с.
Ранее концерн начала обкатывать Genesis.
Внешне машина, скрытая под камуфляжную пленку, не похожа на Santa Fe и Santa Fe XL, представленные корейским производителем на днях. Скорее всего, перед корреспондентами оказалось совсем новой творение, способное вместить до 8 пассажиров. Вседорожник может стать модернизированной версией KIA Telluride, которая тоже выведена на тесты. Эксперты предрекают модели видоизмененный кузов и стильный дизайн.
Hyundai, сконструированный на новой базе, обзаведется силовой установкой V6 объемом на 3,3 литра, генерирующую отдачу в 290 «лошадей». Допускается выход гибридной модели с отдачей в 400 л.с.
Ранее концерн начала обкатывать Genesis.
Автор: Джанабилова Татьяна П