Астрофизики нашли самую бедную на металлы звезду
Астрофизики нашли одну из самых бедных на металлы звёзду, объект SMSS J0313–6708 имеет возраст 13,6 млрд лет, ученые ищут другие аналогичные светила. Это необходимо для расширения понимания постоянной эволюции элементов во Вселенной.
Исследователи Канарского института астрофизики заявляют, что звёздное скопление M80 содержит достаточно большое количество объектов, имеющих низкую металличность. Специалисты изучают тело SDSS J0023+0307, автором исследования является Дэвид Агуадо. Его крайне интересует водород и гелий, в том числе более тяжелые элементы, в науке их называют металлами. Отношение количества железа к водороду, заявляет ученый, характеризует содержание других компонентов, имеющих молекулярную массу больше, чем у гелия в изучаемом веществе звезды. Данный показатель называется металличностью. На двух первых этапах развития Вселенной наиболее древние светила практически не содержали металлов, вскоре после Большого взрыва пространство заполнилось водородом, гелием, литием и бериллием.
Когда древние звёзды погибали, происходили мощные взрывы сверхновых, из выброшенного вещества образовывались другие объекты. С каждым последующим поколением степень металличности у светил возрастает, подчёркивают исследователи.
Исследователи Канарского института астрофизики заявляют, что звёздное скопление M80 содержит достаточно большое количество объектов, имеющих низкую металличность. Специалисты изучают тело SDSS J0023+0307, автором исследования является Дэвид Агуадо. Его крайне интересует водород и гелий, в том числе более тяжелые элементы, в науке их называют металлами. Отношение количества железа к водороду, заявляет ученый, характеризует содержание других компонентов, имеющих молекулярную массу больше, чем у гелия в изучаемом веществе звезды. Данный показатель называется металличностью. На двух первых этапах развития Вселенной наиболее древние светила практически не содержали металлов, вскоре после Большого взрыва пространство заполнилось водородом, гелием, литием и бериллием.
Когда древние звёзды погибали, происходили мощные взрывы сверхновых, из выброшенного вещества образовывались другие объекты. С каждым последующим поколением степень металличности у светил возрастает, подчёркивают исследователи.
Автор: Семен Зайцев