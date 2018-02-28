Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Наука

Астрофизики нашли самую бедную на металлы звезду
Астрофизики нашли одну из самых бедных на металлы звёзду, объект SMSS J0313–6708 имеет возраст 13,6 млрд лет, ученые ищут другие аналогичные светила. Это необходимо для расширения понимания постоянной эволюции элементов во Вселенной.

Астрофизики нашли самую бедную на металлы звезду

Исследователи Канарского института астрофизики заявляют, что звёздное скопление M80 содержит достаточно большое количество объектов, имеющих низкую металличность. Специалисты изучают тело SDSS J0023+0307, автором исследования является Дэвид Агуадо. Его крайне интересует водород и гелий, в том числе более тяжелые элементы, в науке их называют металлами. Отношение количества железа к водороду, заявляет ученый, характеризует содержание других компонентов, имеющих молекулярную массу больше, чем у гелия в изучаемом веществе звезды. Данный показатель называется металличностью. На двух первых этапах развития Вселенной наиболее древние светила практически не содержали металлов, вскоре после Большого взрыва пространство заполнилось водородом, гелием, литием и бериллием.

Когда древние звёзды погибали, происходили мощные взрывы сверхновых, из выброшенного вещества образовывались другие объекты. С каждым последующим поколением степень металличности у светил возрастает, подчёркивают исследователи.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:30
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани
28.02, 17:38 Житель Алма-Аты устроил краш-тест новенького Rolls-Royce