Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
Певица, дизайнер и телеведущая Ольга Бузова стала главным хайпожором среди блогеров России. В голосовании принимали участие читатели портала Леди Mail.Ru.
Ольге Бузовой удалось получить 8881 голос. Таким образом, теледива обогнала Егора Крида, Ксению Собчак, Филиппа Киркорова и Оксимирона. Победители выбирались в 14-ти категориях. Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева стала лучшей в номинации «Истиан в вайне». «Открытием года» назвали Тусю. Певец Дмитрий Маликов стал первым в категории «Выбор Леди Mail.Ru». «Блогером за добро» назвали звезду сериала «Папины дочки» Лизу Арзамасову. Никита Пресняков победил в номинации «Знаем с детства», а Натали Ящук стала первым «Бюьтиголиком».
Читатели издания считают, что лучшей «Психологиней» является Саша Митрошина. В номинации «Яжемать» победила Екатерина Шрейнер. Татьяна Костова признана первой в категории «ПП головного мозга». «Вечно голодным» стал Андрей Рудьков, а Иру Голдман назвали «Вечно отъезжающей».
Ляйсан Утяшеву признали «Лучшим блогером «Вконтакте», в социальной сети «Одноклассники» первой стала группа «Путешествия блогеров по всему миру».
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова заметно постарела после скандала с резидентом Comedy Club.
Ольге Бузовой удалось получить 8881 голос. Таким образом, теледива обогнала Егора Крида, Ксению Собчак, Филиппа Киркорова и Оксимирона. Победители выбирались в 14-ти категориях. Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева стала лучшей в номинации «Истиан в вайне». «Открытием года» назвали Тусю. Певец Дмитрий Маликов стал первым в категории «Выбор Леди Mail.Ru». «Блогером за добро» назвали звезду сериала «Папины дочки» Лизу Арзамасову. Никита Пресняков победил в номинации «Знаем с детства», а Натали Ящук стала первым «Бюьтиголиком».
Читатели издания считают, что лучшей «Психологиней» является Саша Митрошина. В номинации «Яжемать» победила Екатерина Шрейнер. Татьяна Костова признана первой в категории «ПП головного мозга». «Вечно голодным» стал Андрей Рудьков, а Иру Голдман назвали «Вечно отъезжающей».
Ляйсан Утяшеву признали «Лучшим блогером «Вконтакте», в социальной сети «Одноклассники» первой стала группа «Путешествия блогеров по всему миру».
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова заметно постарела после скандала с резидентом Comedy Club.
Автор: Валерия Орлова