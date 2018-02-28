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Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
Певица, дизайнер и телеведущая Ольга Бузова стала главным хайпожором среди блогеров России. В голосовании принимали участие читатели портала Леди Mail.Ru.

Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России


Ольге Бузовой удалось получить 8881 голос. Таким образом, теледива обогнала Егора Крида, Ксению Собчак, Филиппа Киркорова и Оксимирона. Победители выбирались в 14-ти категориях. Блогер и ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева стала лучшей в номинации «Истиан в вайне». «Открытием года» назвали Тусю. Певец Дмитрий Маликов стал первым в категории «Выбор Леди Mail.Ru». «Блогером за добро» назвали звезду сериала «Папины дочки» Лизу Арзамасову. Никита Пресняков победил в номинации «Знаем с детства», а Натали Ящук стала первым «Бюьтиголиком».

Читатели издания считают, что лучшей «Психологиней» является Саша Митрошина. В номинации «Яжемать» победила Екатерина Шрейнер. Татьяна Костова признана первой в категории «ПП головного мозга». «Вечно голодным» стал Андрей Рудьков, а Иру Голдман назвали «Вечно отъезжающей».

Ляйсан Утяшеву признали «Лучшим блогером «Вконтакте», в социальной сети «Одноклассники» первой стала группа «Путешествия блогеров по всему миру».

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова заметно постарела после скандала с резидентом Comedy Club.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:40
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