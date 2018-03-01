"Судьба человека": Елена Валюшкина рассказала о сложной беременности и личной жизни
Известная актриса Елена Валюшкина, получившая известность после роли в киноленте «Формула Любви», пришла в студию программы «Судьба человека». Знаменитость сделала ряд достаточно откровенных признаний, а также не побоялась разговора на весьма личные темы.
Валюшкина созналась, что считает собственный первый брак с мужчиной более старшего возраста крупной ошибкой. Супруг актрисы рассматривал её как часть своей собственности, а при разрыве отношений проклял возлюбленную. Второй брак для Валюшкиной отметился встречей с медиками. По итогам обследования актрисе был поставлен диагноз бесплодие. По этой причине она часто посещала больницы, однако забеременеть в итоге все же смогла. Вынашивание ребенка оказалось тяжелым. Осложнения привели к тому, что Елена Валюшкина пережила клиническую смерть.
«Когда узнала, что забеременела, отправилась в роддом записываться, однако в каждой больнице заявляли о необходимости сделать аборт. Находили патологии, которые считались несовместимыми с жизнью. Почти 7 месяцев пролежала в больнице, у меня произошло кровотечение, пережила клиническую смерть, а затем дочь Маша длительное время пролежала в спецбоксе», - сообщила актриса.
Валюшкина созналась, что считает собственный первый брак с мужчиной более старшего возраста крупной ошибкой. Супруг актрисы рассматривал её как часть своей собственности, а при разрыве отношений проклял возлюбленную. Второй брак для Валюшкиной отметился встречей с медиками. По итогам обследования актрисе был поставлен диагноз бесплодие. По этой причине она часто посещала больницы, однако забеременеть в итоге все же смогла. Вынашивание ребенка оказалось тяжелым. Осложнения привели к тому, что Елена Валюшкина пережила клиническую смерть.
«Когда узнала, что забеременела, отправилась в роддом записываться, однако в каждой больнице заявляли о необходимости сделать аборт. Находили патологии, которые считались несовместимыми с жизнью. Почти 7 месяцев пролежала в больнице, у меня произошло кровотечение, пережила клиническую смерть, а затем дочь Маша длительное время пролежала в спецбоксе», - сообщила актриса.
Автор: Валерий Антонов