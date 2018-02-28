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Российские эксперты рекомендуют удалить опасное приложение GetContact
Российские эксперты рекомендуют удалить приложение под названием GetContact. По их мнению, оно похищает с гаджетов пользовательскую информацию.

Российские эксперты рекомендуют удалить опасное приложение GetContact


Приложение создано для смартфонов и призвано подписывать номера, которых пока нет в списке контактов. При первом запуске GetContact запрашивает доступ к контактам. Когда он получен, программа анализирует данные и направляет в базу данных авторов приложения. Однако российские специалисты обратили внимание на то, что с помощью GetContact можно узнать, как номер сохранен на чужих девайсах.

Поэтому программу можно считать опасной для владельцев смартфонов. Эксперты отмечают, что копирование подобных данных можно назвать воровством конфиденциальной информации. Создатели приложения могут извлекать сведения из серверов и распоряжаться ими, как захотят. Возможно, их намерения будут зловредными.

Сами пользователи могут непроизвольно скомпрометировать своих знакомых, специфически подписав их в списке контактов. В итоге посторонние люди могут ознакомиться с личными данными. Интересно, что GetContact уже запрещен в Казахстане и Азербайджане.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 20:23
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