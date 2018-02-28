Ученые: У женщин с фигурой в форме яблока увеличивается риск наступления сердечного приступа
Если женщина имеет фигуру в форме яблока, то у нее на 20% увеличивается риск наступления сердечного приступа. Об этом говорят результаты последних исследований.
Такой фигурой обладают многие знаменитости, в том числе Анджелина Джоли, Элизабет Херли и Тайра Брэнкс. Ведущий автор научной работы доктор Санн Петерс из Оксфордского университета сказал: «Наши результаты подтверждают мнение о том, что наличие пропорционально большего количества жира вокруг живота является более опасным, чем висцеральный жир, который обычно хранится вокруг бедер».
Фигура в форме яблока предполагает, что лишний вес накапливается вокруг талии. В результате она становится шире бедер. У людей с такими формами может также развиться сахарный диабет второго типа.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40% женщин и 39% мужчин на Земле страдают от лишнего веса.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что предвестником сердечных заболеваний могут стать волосы.
Такой фигурой обладают многие знаменитости, в том числе Анджелина Джоли, Элизабет Херли и Тайра Брэнкс. Ведущий автор научной работы доктор Санн Петерс из Оксфордского университета сказал: «Наши результаты подтверждают мнение о том, что наличие пропорционально большего количества жира вокруг живота является более опасным, чем висцеральный жир, который обычно хранится вокруг бедер».
Фигура в форме яблока предполагает, что лишний вес накапливается вокруг талии. В результате она становится шире бедер. У людей с такими формами может также развиться сахарный диабет второго типа.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40% женщин и 39% мужчин на Земле страдают от лишнего веса.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что предвестником сердечных заболеваний могут стать волосы.
Автор: Валерия Орлова