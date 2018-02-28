Житель Алма-Аты устроил краш-тест новенького Rolls-Royce прямо внутри автосалона
Житель Алма-Аты случайно разбил новый Rolls-Royce внутри автомобильного салона. Происшествии зафиксировали, когда посетитель торгового зала нажал педаль газа автомобиля и въехал в стеклянную дверь. Как результат транспортное средство и витрина получили большое число повреждений.
Виновник инцидента попытался скрыться с места случившегося, однако через несколько десятков метров от автосалона был схвачен местными охранниками. По месту ведут работу правоохранители. Полиция определяет все обстоятельства случившегося.
В соответствии с предварительной информацией, инцидент не являлся попыткой угона, а сам посетитель совершено не ожидал движения автомобиля. Модель Rolls-Royce Ghost относится к транспорту люксового сегмента. Цена новых моделей стартует с отметки в 24 млн рублей.
Виновник инцидента попытался скрыться с места случившегося, однако через несколько десятков метров от автосалона был схвачен местными охранниками. По месту ведут работу правоохранители. Полиция определяет все обстоятельства случившегося.
В соответствии с предварительной информацией, инцидент не являлся попыткой угона, а сам посетитель совершено не ожидал движения автомобиля. Модель Rolls-Royce Ghost относится к транспорту люксового сегмента. Цена новых моделей стартует с отметки в 24 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов