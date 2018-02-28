Ученые: Перед смертью клетки мозга испытывают депрессию
Ученые из Берлинского университета доказали, что перед смертью мозг испытывает депрессию из-за волны электрической активности. Материалы исследования появились в издании DailyMail.
Неврологи контролировали электрические сигналы в мозгу девяти человек, находящихся при смерти из-за травмы головы. Пациентам вставляли электроды в мозг, думая, что они раскроют механизм и дату наступления гибели главного органа. Оказалось, что после остановки сердца нейроны продолжали жить еще пять минут и погибают после «распространяющейся депрессии».
«После остановки кровообращения распространение деполяризации означает потерю накопленной электрохимической энергии в клетках мозга и появление токсических процессов, которые в конечном итоге приводят к смерти. Важно, что все обратимо», - рассказал ученый Йенс Дрейер.
Ранее исследователи рассказали о чувствах человека перед смертью.
Неврологи контролировали электрические сигналы в мозгу девяти человек, находящихся при смерти из-за травмы головы. Пациентам вставляли электроды в мозг, думая, что они раскроют механизм и дату наступления гибели главного органа. Оказалось, что после остановки сердца нейроны продолжали жить еще пять минут и погибают после «распространяющейся депрессии».
«После остановки кровообращения распространение деполяризации означает потерю накопленной электрохимической энергии в клетках мозга и появление токсических процессов, которые в конечном итоге приводят к смерти. Важно, что все обратимо», - рассказал ученый Йенс Дрейер.
Ранее исследователи рассказали о чувствах человека перед смертью.
Автор: Джанабилова Татьяна П