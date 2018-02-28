«Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила подписчиков стройной фигурой
Алена Бабенко восхитила пользователей Сети своей стройной фигурой, по их мнению, 45-летняя актриса выглядит столь прекрасно, что даст фору многим девушкам. В подтверждение этому звезда разместила в Instagram видеоролик, где она танцует сальсу.
Исполнение динамичного южноамериканского танца привлекло внимание общественности. Известная актриса стала бабушкой в 2017 году, в семье артистки театра «Современник», у её сына Никиты, растёт внук, но понятие «бабушка» к Алёне Бабенко не подходит по определению. По мнению подписчиков, артистка довольно часто посещает тренажерный зал, придерживается строгих диет и старается много двигаться, причём каждый день. Её супруг, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, активно способствует этому. Результаты увлечения спортивным образом жизни налицо, считают подписчики. Артистка разучила экспансивный танец для телевизионного сериала «Сальса», он вышел на Первом канале и буквально поразил поклонников звезды.
Умение Бабенко исполнять достаточно сложный танец, идеальное чувство ритма, были отмечены поклонниками. Они также подчеркнули пластику актрисы и её спортивность. В ролике звезда показывает часть живота с идеальными «кубиками» пресса.
Исполнение динамичного южноамериканского танца привлекло внимание общественности. Известная актриса стала бабушкой в 2017 году, в семье артистки театра «Современник», у её сына Никиты, растёт внук, но понятие «бабушка» к Алёне Бабенко не подходит по определению. По мнению подписчиков, артистка довольно часто посещает тренажерный зал, придерживается строгих диет и старается много двигаться, причём каждый день. Её супруг, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, активно способствует этому. Результаты увлечения спортивным образом жизни налицо, считают подписчики. Артистка разучила экспансивный танец для телевизионного сериала «Сальса», он вышел на Первом канале и буквально поразил поклонников звезды.
Умение Бабенко исполнять достаточно сложный танец, идеальное чувство ритма, были отмечены поклонниками. Они также подчеркнули пластику актрисы и её спортивность. В ролике звезда показывает часть живота с идеальными «кубиками» пресса.
Автор: Семен Зайцев