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Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой во время дебатов
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время дебатов облила водой главу ЛДПР Владимира Жириновского. Это произошло вчера, 27 февраля.

Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой во время дебатов


Так называемая потасовка между Собчак и Жириновским произошла во время выступления Сергея Бобурина, который также является претендентом на пост главы государства. Глава ЛДПР перебил его речь, а телеведущая попросила политика успокоиться.

После этого Жириновский обозвал Ксению Собчак. Он призвал не пускать в политику «базарных девок». Глава ЛДПР вспомнил, что теледива начала свою карьеру с проекта «Дом-2». По словам Собчак, участники шоу ведут себя куда приличнее, чем он. Жириновский продолжал оскорблять Ксению Анатольевну, после чего кандидат в президенты вылила на политика стакан воды.

Дебаты были посвящены российской армии и обороноспособности страны. В них приняли участие 8 человек.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:05
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