Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой во время дебатов
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время дебатов облила водой главу ЛДПР Владимира Жириновского. Это произошло вчера, 27 февраля.
Так называемая потасовка между Собчак и Жириновским произошла во время выступления Сергея Бобурина, который также является претендентом на пост главы государства. Глава ЛДПР перебил его речь, а телеведущая попросила политика успокоиться.
После этого Жириновский обозвал Ксению Собчак. Он призвал не пускать в политику «базарных девок». Глава ЛДПР вспомнил, что теледива начала свою карьеру с проекта «Дом-2». По словам Собчак, участники шоу ведут себя куда приличнее, чем он. Жириновский продолжал оскорблять Ксению Анатольевну, после чего кандидат в президенты вылила на политика стакан воды.
Дебаты были посвящены российской армии и обороноспособности страны. В них приняли участие 8 человек.
Так называемая потасовка между Собчак и Жириновским произошла во время выступления Сергея Бобурина, который также является претендентом на пост главы государства. Глава ЛДПР перебил его речь, а телеведущая попросила политика успокоиться.
После этого Жириновский обозвал Ксению Собчак. Он призвал не пускать в политику «базарных девок». Глава ЛДПР вспомнил, что теледива начала свою карьеру с проекта «Дом-2». По словам Собчак, участники шоу ведут себя куда приличнее, чем он. Жириновский продолжал оскорблять Ксению Анатольевну, после чего кандидат в президенты вылила на политика стакан воды.
Дебаты были посвящены российской армии и обороноспособности страны. В них приняли участие 8 человек.
Автор: Валерия Орлова