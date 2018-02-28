Ясновидящая Елена Ясевич родила дочку в элитном роддоме Санкт-Петербурга
Участвовавшая в «Битве экстрасенсов» Елена Ясевич родила второго ребенка. Дочка ясновидящей появилась на свет в одной из клиник Петербурга. Семья новорожденной принимает поздравления от близких и друзей с этим событием.
На странице в своем Instagram участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» представила первое фото новорожденной. В кадре девочка запечатлена на руках у мамы. «Знакомьтесь! Татьяна. Так мы провели последний день зимы, вступив в новую жизнь. Чего и всем желаю», – написала под трогательным кадром Ясевич.
В комментариях к посту поклонники поздравили семью и пожелали девочке и ее маме крепкого здоровья. «Отличного аппетита и спокойных ночей», – такие комментарии оставляли фолловеры ясновидящей. Известно, что вторая дочусв Ясевич родилась в элитном роддоме ночью со вторника на среду.
На странице в своем Instagram участница популярного шоу «Битва экстрасенсов» представила первое фото новорожденной. В кадре девочка запечатлена на руках у мамы. «Знакомьтесь! Татьяна. Так мы провели последний день зимы, вступив в новую жизнь. Чего и всем желаю», – написала под трогательным кадром Ясевич.
В комментариях к посту поклонники поздравили семью и пожелали девочке и ее маме крепкого здоровья. «Отличного аппетита и спокойных ночей», – такие комментарии оставляли фолловеры ясновидящей. Известно, что вторая дочусв Ясевич родилась в элитном роддоме ночью со вторника на среду.
Автор: Дрокина Татьяна