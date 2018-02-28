Mercedes покажет в Женеве самую мощную версию пикапа X-Class
В марте Mercedes покажет на автосалоне в Женеве самую мощную версию пикапа X-Class, дебютировавшего в июне прошлого года. В названии новинки появится приписка 350d 4Matic.
Mercedes X350d 4Matic станет самым дорогим и производительным в своем классе. Под капотом пикапа располагается турбодизельная силовая установка V6 объемом на 3 литра, способная генерировать мощность в 258 «лошадей» при крутящем моменте в 550 Нм. Двигатель разрабатывали специалисты Mercedes. Первую сотню модель берет за 7,9 секунды при максимальном разгоне 205 км/час. Пару мотору составляет 7-АКПП.
Полноприводная система 4Matic, стоящая в данной модификации, 60% крутящего момента передает на заднюю ось. При разных условиях движения можно выбрать три режима работы трансмиссии.
Автомобиль поступил в продажу на рынки Европы в середине года. В Германии стоимость пикапа составит 53 360 евро.
Ранее на тесты вывели Mercedes GLE.
Mercedes X350d 4Matic станет самым дорогим и производительным в своем классе. Под капотом пикапа располагается турбодизельная силовая установка V6 объемом на 3 литра, способная генерировать мощность в 258 «лошадей» при крутящем моменте в 550 Нм. Двигатель разрабатывали специалисты Mercedes. Первую сотню модель берет за 7,9 секунды при максимальном разгоне 205 км/час. Пару мотору составляет 7-АКПП.
Полноприводная система 4Matic, стоящая в данной модификации, 60% крутящего момента передает на заднюю ось. При разных условиях движения можно выбрать три режима работы трансмиссии.
Автомобиль поступил в продажу на рынки Европы в середине года. В Германии стоимость пикапа составит 53 360 евро.
Ранее на тесты вывели Mercedes GLE.
Автор: Джанабилова Татьяна П