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exclusive / Шоу-бизнес

Певец Робби Уильямс заявил о страданиях от психического заболевания
Робби Уильямс рассказал о своём редком психического заболевания. Знаменитый британский певец заявил, что в его в голове имеется проблема, которая хочет убить его. Свою жизнь он сравнил с «американскими горками» и умершим Джорджем Майклом.

Певец Робби Уильямс заявил о страданиях от психического заболевания


Робби Уильямс во время интервью отметил, что часто находился весьма близко к смерти. Журналисты отметили, что знаменитости нередко страдают от тяжелых депрессий и прочих психических расстройств по причине повышенных ожиданий от публики, которые не были реализованы, а также ощущения безысходности.

«К счастью, следую за собственными демонами, и делаю очень много. В голове болезнь, которая намерена меня убить, поэтому я обязан охранять себя самостоятельно. Проблемы с психикой иногда бывают просто невыносимыми, а периодически они требуются для нормального выступления. Бывают счастливые, благословенные времена, когда все окружающее кажется просто отличным. Жизнь в стиле американских горок, когда от эйфории происходит быстрое падение к ощущению полной безысходности», - сообщил певец.

Смерть Джорджа Майкла привела к тому, что Робби Уильямса переоценил свой образ жизни. Исполнитель неоднократно признавался журналистам в злоупотреблении алкоголем и запрещенными препаратами. На сегодня он пребывает в Австралии, в которой проходит его тур гастролей по программе The Heavy Entertainment Show.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:08
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