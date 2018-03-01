Автомобили проекта «Кортеж» можно будет купить в трех странах мира
Автомобили, разрабатываемые в рамках проекта «Кортеж», можно будет купить только в трёх странах мира. В этом году российские специалисты соберут около 100 транспортных средств. В следующем году количество производимых моделей составит 150-200 единиц.
В 2018-2019 годах планируется выпустить седан и лимузин представительского класса. Модельный ряд также может быть расширен за счет внедорожника и минивэна. Презентация новинок состоится в конце марта. Планируется, что автомобиль проекта «Кортеж» будет задействован на инаугурации президента России, которого выберут через три недели.
Цены на транспортные средства станут известны после их дебюта. Сообщается, что они обойдутся дешевле, нежели их премиальные конкуренты, такие как Rolls-Royce и Mercedes. По словам экспертов, примерная стоимость машин составит 6-7 миллионов рублей.
В 2018-2019 годах планируется выпустить седан и лимузин представительского класса. Модельный ряд также может быть расширен за счет внедорожника и минивэна. Презентация новинок состоится в конце марта. Планируется, что автомобиль проекта «Кортеж» будет задействован на инаугурации президента России, которого выберут через три недели.
Цены на транспортные средства станут известны после их дебюта. Сообщается, что они обойдутся дешевле, нежели их премиальные конкуренты, такие как Rolls-Royce и Mercedes. По словам экспертов, примерная стоимость машин составит 6-7 миллионов рублей.
Автор: Валерия Орлова