Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018
exclusive / Авто

Автомобили проекта «Кортеж» можно будет купить в трех странах мира
Автомобили, разрабатываемые в рамках проекта «Кортеж», можно будет купить только в трёх странах мира. В этом году российские специалисты соберут около 100 транспортных средств. В следующем году количество производимых моделей составит 150-200 единиц.

Автомобили проекта «Кортеж» можно будет купить в трех странах мира


В 2018-2019 годах планируется выпустить седан и лимузин представительского класса. Модельный ряд также может быть расширен за счет внедорожника и минивэна. Презентация новинок состоится в конце марта. Планируется, что автомобиль проекта «Кортеж» будет задействован на инаугурации президента России, которого выберут через три недели.

Цены на транспортные средства станут известны после их дебюта. Сообщается, что они обойдутся дешевле, нежели их премиальные конкуренты, такие как Rolls-Royce и Mercedes. По словам экспертов, примерная стоимость машин составит 6-7 миллионов рублей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 04:01
Читайте также
Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге
В Исландии заработал банкомат обмена наличных на
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Добавление комментария
Последние новости
01.03, 07:42 Евгения Цыганова увидели в компании Юлии Снегирь
01.03, 07:20 Супруга Пелагеи застали за поцелуем с незнакомкой на
01.03, 07:00 Владимир Винокур примет участие в телепередаче «Секрет
01.03, 06:31 Funcom анонсировала пошаговую стратегию с гуманоидными
01.03, 06:02 Компания Porsche выбрала пять самых легких спорткаров в
01.03, 05:30 Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих
01.03, 05:02 Bentley анонсировала презентацию новой модели в Женеве
01.03, 04:30 Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге российский
01.03, 04:01 Автомобили проекта «Кортеж» можно будет купить в трех
01.03, 03:30 Пилоты самолета ВВС США ослепли и замерзли на высоте
01.03, 03:01 Премиальный внедорожник DS7 Crossback добрался до
01.03, 02:30 СМИ составили список критикующих Россию актеров
01.03, 02:00 "Судьба человека": Елена Валюшкина рассказала о сложной
01.03, 01:30 Ученые: Космонавты могут заносить на Землю инопланетные
01.03, 01:00 AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных
01.03, 00:30 Apple запатентовала ноутбук с OLED-дисплеем вместо
28.02, 23:58 Биологи нашли связь между обонянием и политическими
28.02, 23:40 Ученые открыли стволовые клетки двойного действия
28.02, 23:22 Xbox One X подарит новую жизнь второму «Ведьмаку»
28.02, 23:00 Разработчики игры Metro Exodus разрушили