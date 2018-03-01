Премиальный внедорожник DS7 Crossback добрался до дилеров в Китае
Премиальный внедорожник DS7 Crossback добрался до дилеров Peugeot-Citroen в Китае. Старт продаж назначен на 20 марта.
Под капотом переднеприводного DS7 Crossback, ориентированного на рынок КНР, инженеры установили турбированный мотор объемом на 1,6 литров, генерирующий отдачу в 180 или 220 «лошадей». Пару ему составляет 8-АКПП. Электронная система Advanced Grip Control, популярная в последнее время, помогает преодолевать бездорожье.
Кросс изменился в размерах – 4603 х 1891 х 1626 мм и получил колесные диски на 16 дюймов, матовую решетку радиатора. В комплектацию вошел задний парктроник, климат-контроль, мультимедийная система с экраном на 8 дюймов, 8 SRS, светодиодная оптика, электронный ручной тормоз, кнопка запуска без ключа, ABS, EBD.
Под капотом переднеприводного DS7 Crossback, ориентированного на рынок КНР, инженеры установили турбированный мотор объемом на 1,6 литров, генерирующий отдачу в 180 или 220 «лошадей». Пару ему составляет 8-АКПП. Электронная система Advanced Grip Control, популярная в последнее время, помогает преодолевать бездорожье.
Кросс изменился в размерах – 4603 х 1891 х 1626 мм и получил колесные диски на 16 дюймов, матовую решетку радиатора. В комплектацию вошел задний парктроник, климат-контроль, мультимедийная система с экраном на 8 дюймов, 8 SRS, светодиодная оптика, электронный ручной тормоз, кнопка запуска без ключа, ABS, EBD.
Автор: Джанабилова Татьяна П