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Bentley анонсировала презентацию новой модели в Женеве
Британская компания Bentley анонсировала в Сети скорый выпуск нового автомобиля, его представят в Женеве. Машина получила уникальный 608-сильный мотор V12, до контрольных 100 км/ч авто разгоняется за 4,1 с.

Bentley анонсировала презентацию новой модели в Женеве

На ежегодном международном автосалоне презентуют также среднеразмерный кроссовер Bentayga 2018. Эксперты отмечают увеличенные арки колес и выштамповки в боковых частях кузова. Дизайн передней части автомобиля выполнен в традиционном решении. Энди Холлмарк, исполнительный директор и глава совета директоров британской компании, занявший данные посты 1 февраля, заявил, что кроссовер привезут с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Посетители увидят и 2-дверное спортивное купе Continental GT новой генерации.

На стенде известного производителя также выставят седан Flying Spur, подготовленный к показу дизайнерами ателье Mulliner. Машина получила отделку салона анилиновой кожей, имеются эксклюзивные вставки из шпона пористой структуры.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:02
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