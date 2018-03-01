Bentley анонсировала презентацию новой модели в Женеве
Британская компания Bentley анонсировала в Сети скорый выпуск нового автомобиля, его представят в Женеве. Машина получила уникальный 608-сильный мотор V12, до контрольных 100 км/ч авто разгоняется за 4,1 с.
На ежегодном международном автосалоне презентуют также среднеразмерный кроссовер Bentayga 2018. Эксперты отмечают увеличенные арки колес и выштамповки в боковых частях кузова. Дизайн передней части автомобиля выполнен в традиционном решении. Энди Холлмарк, исполнительный директор и глава совета директоров британской компании, занявший данные посты 1 февраля, заявил, что кроссовер привезут с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Посетители увидят и 2-дверное спортивное купе Continental GT новой генерации.
На стенде известного производителя также выставят седан Flying Spur, подготовленный к показу дизайнерами ателье Mulliner. Машина получила отделку салона анилиновой кожей, имеются эксклюзивные вставки из шпона пористой структуры.
На ежегодном международном автосалоне презентуют также среднеразмерный кроссовер Bentayga 2018. Эксперты отмечают увеличенные арки колес и выштамповки в боковых частях кузова. Дизайн передней части автомобиля выполнен в традиционном решении. Энди Холлмарк, исполнительный директор и глава совета директоров британской компании, занявший данные посты 1 февраля, заявил, что кроссовер привезут с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Посетители увидят и 2-дверное спортивное купе Continental GT новой генерации.
На стенде известного производителя также выставят седан Flying Spur, подготовленный к показу дизайнерами ателье Mulliner. Машина получила отделку салона анилиновой кожей, имеются эксклюзивные вставки из шпона пористой структуры.
Автор: Семен Зайцев