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Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах и исполнении обязанностей президента Украины. В отпуск политик отправился зимой под своей фамилией.

Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах


В январе украинские СМИ стали распространять информацию, что за недельный отдых на островах президент отдал 500 тыс. долларов. При этом он тайно покинул работу и улетел под именем Mr. Petro Incognito.

«Еще раз повторяю, я пересекал границу законно, по своему паспорту. У пограничников имеются соответствующие данные. Отдых был оплачен с моего личного счета», - рассказал Порошенко во время пресс-конференции.

В марте будет обнародована декларация, которая покажет, что президент ни копейки не взял из бюджета. Личные расходы он контролирует и не забывает про уплату налогов.

Ранее сообщалось о бизнесе Порошенко в России.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:47
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