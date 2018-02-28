Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах и исполнении обязанностей президента Украины. В отпуск политик отправился зимой под своей фамилией.
В январе украинские СМИ стали распространять информацию, что за недельный отдых на островах президент отдал 500 тыс. долларов. При этом он тайно покинул работу и улетел под именем Mr. Petro Incognito.
«Еще раз повторяю, я пересекал границу законно, по своему паспорту. У пограничников имеются соответствующие данные. Отдых был оплачен с моего личного счета», - рассказал Порошенко во время пресс-конференции.
В марте будет обнародована декларация, которая покажет, что президент ни копейки не взял из бюджета. Личные расходы он контролирует и не забывает про уплату налогов.
Ранее сообщалось о бизнесе Порошенко в России.
В январе украинские СМИ стали распространять информацию, что за недельный отдых на островах президент отдал 500 тыс. долларов. При этом он тайно покинул работу и улетел под именем Mr. Petro Incognito.
«Еще раз повторяю, я пересекал границу законно, по своему паспорту. У пограничников имеются соответствующие данные. Отдых был оплачен с моего личного счета», - рассказал Порошенко во время пресс-конференции.
В марте будет обнародована декларация, которая покажет, что президент ни копейки не взял из бюджета. Личные расходы он контролирует и не забывает про уплату налогов.
Ранее сообщалось о бизнесе Порошенко в России.
Автор: Джанабилова Татьяна П