ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
«ВКонтакте» ввела функцию групповых денежных переводов для сбора денежных средств на проведение совместных покупок. Инициировать это может любой участник беседы. Во время создания запроса автор может отметить требуемую сумму.
Функция автоматически разделяет заданный объем средств на участников число участников беседы и предлагает определенный объем перевода. Помимо этого, можно создать запроса без заданного лимита по объему сбора. Зачисление может проводиться вручную и автоматически. Для последнего варианта требуется выбрать заранее привязанную к своей странице «ВКонтакте» банковскую карту либо добавить новую. Сообщение, в котором проводится сбор средств, может быть закреплено для отображения прогресса под названием беседы. Создание соответствующих запросов доступно как в полной, так и в мобильной версиях площадки. В скором времени возможность станет доступна в приложениях соцсети.
«Мы развиваем сервис денежных переводов. Новый шаг — групповой сбор финансов в беседах. Теперь будет проще скидываться на подарки либо совершение совместных покупок», — отмечает Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».
Для карт Maestro и Mastercard ведена акция . Предложение площадки предусматривает отправку сумм объемом до 75 тысяч рублей без комиссии, однако при пересылке более крупного перевода станет взиматься сбор. В марте 2018 года соцсеть намерена позволить пабликам использовать аналогичный функционал.
Функция автоматически разделяет заданный объем средств на участников число участников беседы и предлагает определенный объем перевода. Помимо этого, можно создать запроса без заданного лимита по объему сбора. Зачисление может проводиться вручную и автоматически. Для последнего варианта требуется выбрать заранее привязанную к своей странице «ВКонтакте» банковскую карту либо добавить новую. Сообщение, в котором проводится сбор средств, может быть закреплено для отображения прогресса под названием беседы. Создание соответствующих запросов доступно как в полной, так и в мобильной версиях площадки. В скором времени возможность станет доступна в приложениях соцсети.
«Мы развиваем сервис денежных переводов. Новый шаг — групповой сбор финансов в беседах. Теперь будет проще скидываться на подарки либо совершение совместных покупок», — отмечает Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».
Для карт Maestro и Mastercard ведена акция . Предложение площадки предусматривает отправку сумм объемом до 75 тысяч рублей без комиссии, однако при пересылке более крупного перевода станет взиматься сбор. В марте 2018 года соцсеть намерена позволить пабликам использовать аналогичный функционал.
Автор: Валерий Антонов