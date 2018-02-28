В Воронеже сфотографировали машину-монстра
В микрорайоне Шилово города Воронеж местный житель Игорь Жестоков запечатлел настоящий автомобиль-монстр. Некоторые из пользователей Сети, увидевшие фото, предположили, что машина создана на случай зомби-апокалипсиса, а кто-то даже пошутил о секретной разработке отечественного ВАЗа.
Кроме того воронежцы выдвигают версии о том, что на снимке трансформер из голливудского фильма. На самом же деле на фото запечатлена быстроходная траншейная машина, способная отрывать траншеи в грунте от песчаного до замерзшего.
Созданный в СССР в 1970-х для инженерных войск этот автомобиль нашел применение в ряде гражданский отраслей. Часто БТМ используется для мелиоративных и ирригационных работ. Машина разработана на базе артиллерийского тягача АТ-Т.
Отдача мотора такой машины достигает 415 л. с., а масса – 27,5 тонн. Скорость транспортного средства, принятого за «монстра», может развиваться до 36 км/ч.
Кроме того воронежцы выдвигают версии о том, что на снимке трансформер из голливудского фильма. На самом же деле на фото запечатлена быстроходная траншейная машина, способная отрывать траншеи в грунте от песчаного до замерзшего.
Созданный в СССР в 1970-х для инженерных войск этот автомобиль нашел применение в ряде гражданский отраслей. Часто БТМ используется для мелиоративных и ирригационных работ. Машина разработана на базе артиллерийского тягача АТ-Т.
Отдача мотора такой машины достигает 415 л. с., а масса – 27,5 тонн. Скорость транспортного средства, принятого за «монстра», может развиваться до 36 км/ч.
Автор: Дрокина Татьяна