Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани
Олег Газманов показал фанатам свой способ расслабиться после хорошей бани. Соответствующий пост певец разместил в микроблоге Instagram.
В коротком ролике Газманов предстает перед подписчиками в синих плавках. Довольный, судя по лицу, артист выходит из деревянной бани и с разбегу ныряет в кристально чистый снег. Несколько минут он проводит в рассыпчатой и искрящейся крупе, резвясь, как ребенок. В комментарии к посту исполнитель написал: "После гор лучше подходит банька и снег!"
Пользователи восхитились смелостью и закалкой Газманова, подающего хороший пример сыну. Многие пожелали кумиру крепкого здоровья и счастья.
Ранее Газманов рассказал, что любит общаться с фанатами в соцсетях.
В коротком ролике Газманов предстает перед подписчиками в синих плавках. Довольный, судя по лицу, артист выходит из деревянной бани и с разбегу ныряет в кристально чистый снег. Несколько минут он проводит в рассыпчатой и искрящейся крупе, резвясь, как ребенок. В комментарии к посту исполнитель написал: "После гор лучше подходит банька и снег!"
Пользователи восхитились смелостью и закалкой Газманова, подающего хороший пример сыну. Многие пожелали кумиру крепкого здоровья и счастья.
Ранее Газманов рассказал, что любит общаться с фанатами в соцсетях.
Автор: Джанабилова Татьяна П