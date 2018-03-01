Компания Porsche выбрала пять самых легких спорткаров в истории
Немецкая компания Porsche назвала пять своих самых лёгких автомобилей в истории, которые показала на одном видео. Съёмка ролика проводилась на австрийском высокогорном перевале Гросглокнер.
На пятом месте находится купе 2.7 Carrera RS в модификации Sport. Под капотом автомобиля, выпущенного в 1973 году, установлен 210-сильный двигатель. Вес транспортного средства составляет 975 килограммов. Для снижения общей массы из машины убрали задние сидения, дверные ручки и даже пепельницу. Что касается передний сидений, то из заменили на так называемые «ковши» Recaro.
На четвертой позиции находится Porsche 906 Carrera 6 образца 1966 года, в его конструкции немецкие производители использовали стекловолокно. Такая машина весит 675 килограммов. В своё время немецкий телеканал ZDF использовал данное транспортное средство для гонок на Хоккенхаймринге.
Тройку лидеров замыкает 356 SL, являющийся победителем в «Ле-Мане». Автомобиль представляет собой алюминиевое купе, под капотом которого установлен 75-сильный мотор. Транспортное средство весом 640 килограммов было выпущено в 1951 году.
На второй позиции оказался Porsche 718 Formel 2 1959 года выпуска, его масса составила 456 килограммов. Первое место досталось гоночному гоночный 909 Bergspyder, который был построен на алюминиевой раме с кузовными панелями, выполненными из пластика. Автомобиль получил 8-цилиндровый мотор, способный выдавать 275 лошадиных сил, и бериллиевые тормозные диски. Его вес составил всего 384 килограмма.
На пятом месте находится купе 2.7 Carrera RS в модификации Sport. Под капотом автомобиля, выпущенного в 1973 году, установлен 210-сильный двигатель. Вес транспортного средства составляет 975 килограммов. Для снижения общей массы из машины убрали задние сидения, дверные ручки и даже пепельницу. Что касается передний сидений, то из заменили на так называемые «ковши» Recaro.
На четвертой позиции находится Porsche 906 Carrera 6 образца 1966 года, в его конструкции немецкие производители использовали стекловолокно. Такая машина весит 675 килограммов. В своё время немецкий телеканал ZDF использовал данное транспортное средство для гонок на Хоккенхаймринге.
Тройку лидеров замыкает 356 SL, являющийся победителем в «Ле-Мане». Автомобиль представляет собой алюминиевое купе, под капотом которого установлен 75-сильный мотор. Транспортное средство весом 640 килограммов было выпущено в 1951 году.
На второй позиции оказался Porsche 718 Formel 2 1959 года выпуска, его масса составила 456 килограммов. Первое место досталось гоночному гоночный 909 Bergspyder, который был построен на алюминиевой раме с кузовными панелями, выполненными из пластика. Автомобиль получил 8-цилиндровый мотор, способный выдавать 275 лошадиных сил, и бериллиевые тормозные диски. Его вес составил всего 384 килограмма.
Автор: Валерия Орлова