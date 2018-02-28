В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в ювелирный салон
В Рыбинске произошло ДТП, Mercedes врезался поочередно в два легковых автомобиля, вслед за этим внедорожник въехал в один из ювелирных салонов. Водитель иномарки совершил аварию ввиду того, что потерял управление.
Столкновение транспортных средств зафиксировали 28 февраля, предположительно, в 9:40 (по местному времени), на улице Крестовой у дома № 57. Водитель внедорожника Mercedes протаранил кроссовер Renault Duster и автомобиль Lada Granta. Отечественный автомобиль отбросило на Ford Focus, припаркованный на краю проезжей части.
В данном ДТП никто из людей не пострадал. Региональные правоохранительные органы по факту произошедшего проводят проверку.
Столкновение транспортных средств зафиксировали 28 февраля, предположительно, в 9:40 (по местному времени), на улице Крестовой у дома № 57. Водитель внедорожника Mercedes протаранил кроссовер Renault Duster и автомобиль Lada Granta. Отечественный автомобиль отбросило на Ford Focus, припаркованный на краю проезжей части.
В данном ДТП никто из людей не пострадал. Региональные правоохранительные органы по факту произошедшего проводят проверку.
Автор: Семен Зайцев