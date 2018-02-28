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Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
Дом начал рушиться в Ленинском районе Челябинска. В строении, расположенном на улице Гагарина, обнаружили обвал пола первого этажа.

Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска


По месту рядом со стеной зафиксирована широкая щель, тогда как сама плита перекрытия пошла волнами, из-за чего в одном из углов появилась дыра. Как отмечают местные СМИ со ссылкой на жильцов, ещё утром всё было нормально.

Проблема появилась в нежилом помещении, используемом для хранения вещей. Впоследствии она распространилось на иные комнаты. По месту инцидента ведут работу специалисты МЧС, скорая помощь, а также представители райадминистрации. Руководство подразделений выехало к месту случившегося. Представители МЧС дали обещание предоставить комментарий от лица ведомства несколько позднее.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:17
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