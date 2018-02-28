В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28 февраля, около 14:00, в Санкт-Петербурге неизвестные расстреляли автомобиль 48-летнего бизнесмена, забрав из салона 20 тыс. евро. Сведения об инциденте, произошедшем на перекрестке Ленсовета-Авиационной, появились в СМИ.
Сообщается, злоумышленники подбежали к Mercedes GLE 350 черного цвета, разбили стекла и похитили сумку с крупной суммой. Чтобы уйти от преследования, вооруженная группа открыла по ТС огонь. Водитель начал догонять нападавших в районе Гагарина-Московское шоссе, но преступники оказались проворнее и ушли на своем BMW в направлении КАДа.
Заведено уголовное дело. Ведутся мероприятия, направленные на поиск и поимку преступников. Очевидцев просят связаться с диспетчером полиции.
Ранее в Северной столице бизнесмена пытались зарезать на паркинге.
Сообщается, злоумышленники подбежали к Mercedes GLE 350 черного цвета, разбили стекла и похитили сумку с крупной суммой. Чтобы уйти от преследования, вооруженная группа открыла по ТС огонь. Водитель начал догонять нападавших в районе Гагарина-Московское шоссе, но преступники оказались проворнее и ушли на своем BMW в направлении КАДа.
Заведено уголовное дело. Ведутся мероприятия, направленные на поиск и поимку преступников. Очевидцев просят связаться с диспетчером полиции.
Ранее в Северной столице бизнесмена пытались зарезать на паркинге.
Автор: Джанабилова Татьяна П